В Магадане скончался вылетевший из машины при ДТП мужчина

В Магадане мужчина скончался, вылетев из машины во время аварии. Об этом в воскресенье, 16 июля, сообщает пресс-служба регионального ГИБДД.

«Утром 16 июля поступило сообщение о ДТП на 2010-м км федеральной автодороги «Колыма», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, 51-летний водитель не справился с управлением и вылетел в кювет. В результате ДТП его выбросило из транспортного средства. Мужчина погиб на месте.

Пассажира, который получил травмы в результате аварии, на машине скорой помощи доставили в областную больницу. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее, 15 июля, в Москве на пешеходном переходе на Ломоносовском проспекте автомобиль сбил человека на электросамокате. На кадрах с места происшествия заметно, что в этот момент для пешеходов горел запрещающий сигнал светофора. Обстоятельства произошедшего уточняются.