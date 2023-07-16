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Кинолог рассказал, сколько слов способны выучить собаки

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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В среднем собака может выучить до сотни «слов», а их запас она будет пополнять на протяжение всей жизни. Об этом в воскресенье, 16 июля, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По его словам, собаки не воспринимают абстрактные значения человеческих слов и в каждом из произнесенных хозяином звуков видят команды.

«Собаки воспринимают нашу речь не только как набор звуков, но и как вполне осмысленный набор слов. <…> Конечно, абстрактные значения слов для них недоступны, но они вполне различают призывы к действию и названия предметов», — приводит слова Голубева «РИА Новости».

Он уточнил при этом, что свою кличку собака тоже воспринимает как команду. Когда хозяин произносит имя питомца, для него это звучит как просьба обратить внимание. Собакам, которые долгое время живут рядом с хозяином, часто даже не нужны вербальные команды, они могут считывать малейшие сигналы человеческого тела: позы, жесты и интонации.

Чтобы собака быстрее усвоила, какие действия правильные, слова-команды лучше использовать в повседневной жизни и сделать для собаки выполнение команды обыденностью.

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Ранее, 13 июля, Голубев оценил инициативу о запрете самовыгула домашних животных. По его словам, отпустить собаку одну погулять — это равносильно отправке малолетнего ребенка на прогулку по городу в одиночестве.

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