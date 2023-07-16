Пакистан раскритиковал Швецию за разрешение сжечь Тору и Библию

Пакистан в субботу, 15 июля, подверг критике шведские власти за допущение публичного осквернения Торы и Библии в Стокгольме. Об этом сообщает издание Geo News.

Такую реакцию вызвала одобрение властями Швеции акции сожжения священных текстов возле посольства Израиля в Стокгольме. Согласно заявлению организаторов, демонстрация должна была включать в себя сожжение Торы и Библии в ответ на протест против сжигания Корана и «являлась бы выражением в поддержку свободы слова».

«Оскорбительные акты религиозной ненависти не могут быть оправданы под видом свободы слова и мнений», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Пакистана.

В коммюнике министерства содержится призыв к международному сообществу единодушно осудить все такие отвратительные акты религиозной ненависти, которые оскорбляют чувства его последователей и представляют собой преднамеренное подстрекательство.

С начала этого года в Швеции участились демонстрации по сожжению Корана. Первую из них провел лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан. Он сжег Коран у посольства Турции в Стокгольме. Впоследствии инцидент вызвал сильный резонанс среди многих стран. В ответ на критику в Швеции назвали акцию демонстрацией свободы слова.

Одна из последних подобных акций, которая вызвала сильный резонанс среди многих стран, прошла в первый день главного праздника мусульман Ид аль-Адха у мечети в Стокгольме 28 июня. Разрешение на проведение акции было получено от шведской полиции.

Министр по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов назвал произошедшее очевидным безумием. Госдума осудила решение шведских властей, назвав инцидент вандализмом.

В свою очередь, и папа римский Франциск выразил возмущение в связи с сожжением Корана. Он подчеркнул, что «к любой книге, которую народ считает священной, нужно относиться с почтением из уважения к верующим». Понтифик заявил, что свобода слова никогда не должна использоваться как предлог для оскорбления других.