Расчеты 152-миллиметровых самоходных гаубиц «Мста-С» Южного военного округа срывают на тактических направлениях ротации украинских националистов и не дают противнику перебрасывать резервы на линию боевого соприкосновения. Минобороны РФ 16 июля показало боевую работу расчетов «Мста-С» по срыву попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать на запорожском направлении.

«Боевая работа подразделения — это контрбатарейная борьба, которая включает умение расчета быстро и слаженно выполнить задачу — уничтожить орудие, которое бьет по нашим. Вот это орудие, этот расчет за четыре дня уничтожил прямым попаданием пять буксируемых орудий вместе с БК. Это орудие — орудие победы, которое приближает нашу победу», — сказал командир артиллерийского дивизиона.



Замаскированные позиции подразделений ВСУ, а также танки и боевые бронированные машины противника уничтожаются фугасными, осколочно-фугасными и высокоточными корректируемыми артиллерийскими боеприпасами, не дающими ни одного шанса врагу реализовать свои планы в ходе атак на позиции российских войск.

После проведения боевой стрельбы артиллеристы совершают смену огневых позиций и восполняют боекомплект. Корректировка артогня и контроль поражения целей производится с помощью комплексов разведки и наблюдения, а также расчетами беспилотных летательных аппаратов, пояснили в Минобороны.

11 июля военное ведомство показало, как артиллеристы Центрального военного округа уничтожили артустановку М-777 иностранного производства на краснолиманском направлении. Это было сделано с помощью самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мста-С» в ходе контрбатарейной борьбы.

6 июля командир артиллерийского подразделения 200-й бригады ВС РФ рассказал, что служащие группировки «Юг» ликвидировали самоходную артиллерийскую установку (САУ) Krab польского производства в районе Соледара.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.