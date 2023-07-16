Москалькова обратится в Совет по правам человека ООН в связи с арестом митрополита Павла

Арест наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) украинским судом — нарушение права на свободу совести. Об этом в субботу, 15 июля, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Считаю подобные действия вопиющим нарушением права на свободу совести и оскорблением чувств сотен тысяч прихожан и служителей УПЦ (Украинской православной церкви. — Ред.)», — написала она в своем Telegram-канале.

Москалькова добавила, что в связи с этим планирует обратиться в Совет по правам человека ООН с просьбой защитить митрополита Павла.

14 июля Соломенский суд Киева изменил меру пресечения митрополиту Павлу с домашнего ареста на заключение под стражу до 14 августа. Судьи предусмотрели возможность выхода под залог, но назначили заведомо неподъемную сумму в размере $900 тыс. Это решение суда связано с предъявлением митрополиту Павлу новых обвинений в том, что он усомнился в «суверенности Украины» и отрицал «агрессию» со стороны РФ. Ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

До этого митрополит Павел сказал, что предъявленные ему новые обвинения Службы безопасности Украины (СБУ) сфабрикованы. Он подчеркнул, что его судят за веру в Христа и за то, что он отказывается признавать раскольников из Православной церкви Украины (ПЦУ).

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 15 июля, что РФ призвала Украину освободить наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла. В свою очередь, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что заключение под стражу митрополита Павла может серьезно пошатнуть его здоровье. Священнослужитель может умереть в СИЗО и не заслуживает таких репрессивных мер за свои религиозные убеждения.