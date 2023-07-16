«Известия» узнали о пожаре в 500 кв. м на заброшенной птицефабрике в Ленобласти
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- «Известия» узнали о пожаре в 500 кв. м на заброшенной птицефабрике в Ленобласти
Крупный пожар на территории заброшенной птицефабрики под деревней Лаголово в Ленинградской области вспыхнул вечером субботы, 15 июля. Корреспондент «Известий» Екатерина Моран рассказала о происшествии.
«Сообщение о пожаре поступило в 18:15 — сообщалось о том, что загорелись шесть сараев. Возникла угроза расположенным рядом постройкам и линиям электропередачи. Сейчас огонь потушен, пожарные просто проливают территорию», — рассказала журналист.
Общая площадь возгорания составила 500 кв. м. На месте пожара было сильное задымление, уточнила корреспондент.
В этот же день в Омске вспыхнула крыша пятиэтажки. Огонь распространился на площади 1,1 тыс. кв. м. Ликвидировать возгорание смогли только после полуночи.