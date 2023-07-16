Масштабный пожар на крыше пятиэтажки в Омске ликвидировали

Пожар на крыше пятиэтажке в Омске полностью ликвидирован, о чем 16 июля сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

«Пожар ликвидирован в 03:41 (00:41 мск). К тушению пожара от МЧС России привлекались 73 человека и 20 единиц техники. Работало 11 звеньев газодымозащитной службы», — отметили в ведомстве.

Площадь возгорания составила 1,125 тыс. кв. м.

Пожар на бульваре Победы в Омске начался вечером 15 июля: загорелась крыша жилой пятиэтажки. Из дома эвакуировали 60 человек, еще трое были спасены пожарно-спасательными подразделениями.