В городе Алешки Херсонской области 15 июля группа волонтеров возвращалась домой, когда внезапно на дорогу рухнул, разорвавшись, боевой снаряд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры с видеорегистратора появились в распоряжении «Известий».

Ранее в СМИ появилась информация, что взрыв привел к трагедии: снаряд уничтожил машину, а люди, передвигающиеся в ней, погибли. Позднее выяснилось, что снаряд рухнул в критической близости от авто, но не ударил по нему.

На видео с авторегистратора первой машины видно, как она движется по городу — по сторонам никаких намеков на военное присутствие: нет ни техники, ни военнослужащих. Однако внезапно при повороте налево в нескольких метрах со стороны водителя происходит взрыв. Со стороны было похоже, что снаряд разгромил автомобиль.

На мгновение машина останавливается, после чего начинает выезжать из очага артиллерийского удара ВСУ. Погибших нет. О состоянии волонтеров информации не поступало, но свидетели произошедшего уверяют, что пассажирам наверняка стоит вписать в календари второй день рождения.

14 июля военный корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев рассказал, что пожары в лесах Херсонской области, вызванные обстрелами со стороны ВСУ, распространились на десятки километров вдоль дороги и охватили пламенем жилые дома в Алешках.

В этот же день боевики обстреляли жилой сектор города Алешки в Херсонской области зажигательными боеприпасами, в результате атаки сгорело два дома, не менее четырех повреждены.

Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного там референдума в сентябре 2022 года вместе с Запорожской областью, а также Луганской и Донецкой народными республиками. Киев не признает их легитимность и продолжает массированные обстрелы территорий регионов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

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