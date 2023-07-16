Илон Маск заявил, что ничего хорошего из поставок кассетных снарядов Украине не выйдет

Поставка кассетных боеприпасов Украине — лицемерный поступок со стороны США. Об этом в субботу, 15 июля, заявил американский предприниматель Илон Маск.

Он отметил, что Соединенные Штаты всегда осуждали тех, кто использует кассетные боеприпасы, а теперь сами передают снаряды для использования в зоне спецоперации.

«Ничего хорошего из этого не выйдет. Судьба любит иронию, но ненавидит лицемерие», — прокомментировал Маск в своем Twitter решение США.

13 июля Пентагон подтвердил передачу кассетных боеприпасов Киеву. До этого, 7 июля, президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал поставки этих снарядов временным шагом, направленным на поддержание Украины до тех пор, пока не удастся нарастить производство артиллерийских снарядов.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что передача кассетных боеприпасов обречена на провал. Это решение не поддержали многие страны и представители США, отметила дипломат. По ее словам, поставки этих снарядов угрожают мирному населению и эскалации конфликта.

Так, 11 июля город Токмак Запорожской области уже был обстрелян кассетными боеприпасами. Попадания зафиксированы в районе птицефабрики и на выезде из города в сторону Васильевки.

Использование кассетных боеприпасов запрещено Конвенцией по кассетным боеприпасам, которая вступила в силу 1 августа 2010 года, ее подписали 123 страны, но ратифицировали только 110. Из европейских стран конвенцию не подписали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Греция, Грузия, Латвия, Польша, РФ, Румыния, Сербия, Турция, Украина, Финляндия и Эстония.