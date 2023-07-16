Два человека пострадали при экстренной посадке самолета в Румынии
Гражданский самолет совершил вынужденную посадку в румынском аэропорту Тузлы. Об этом в субботу, 15 июля, сообщил телеканал Digi 24.
После приземления у самолета почти полностью отломилась хвостовая часть.
Пилоты запросили срочную медицинскую помощь для двух членов экипажа. По их словам, они находились в сознании, были стабильны, но оба с травмой поясничного отдела позвоночника.
«Речь идет о двух пострадавших с травмой поясницы, 53 и 42 года соответственно», — говорится в сообщении.
Пострадавшие были госпитализированы. Их состояние оценивается как стабильное.
Ранее, 13 июля, три человека пострадали при посадке легкомоторного самолета под Новосибирском. Двое потерпевших были госпитализированы, третий от помощи врачей отказался.