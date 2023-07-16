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Украина заявила о привлечении Бразилии к участию в «саммите мира»

В офисе Зеленского заявили, что Бразилию привлекут для участия в «саммите мира»
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Фото: TASS/EPA/POOL/Lewis Joly
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Бразилию привлекут к проведению украинского «саммита мира», заявил 15 июля в ходе национального телемарафона заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква.

«Если вы спрашиваете про Бразилию, да, непросто. Президент Лула такой человек непростой. Бразилия будет привлечена к проведению «саммита формулы мира». Бразилия готова говорить по этой «формуле мира». Да, они дают некоторые свои предложения, но мы говорим о том, что мир на Украине должен быть на украинских условиях», — приводит его слова «РИА Новости».

Жовква добавил, что украинский президент Владимир Зеленский провел с лидером Бразилии Лулой да Силвой переговоры, а глава офиса Зеленского Андрей Ермак установил тесный контакт с помощником президента Бразилии Селсу Аморимом, который бывал в Киеве.

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12 июня Ермак заявлял, что Украина намерена пригласить на саммит, посвященный урегулированию конфликта на территории страны по формуле президента Зеленского, страны глобального Юга. Он добавил, что мероприятие пройдет «на нейтральной территории», куда смогут легко добраться участники.

6 июня Зеленский заявил, что в рамках «саммита мира» западные страны разработают пошаговое решение проблем по всем пунктам украинской «формулы мира». Он отметил, что речь идет о плане, состоящем из 10 пунктов и представленном в прошлом году.

30 мая стало известно, что Киев планирует организовать международный саммит без участия Москвы. По словам Андрея Ермака, участие в саммите примут государства — партнеры Украины.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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