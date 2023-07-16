Реклама
Прямой эфир
Общество
Эвакуированных из горящего дома омичей временно разместят в гимназии
Происшествия
Три человека пострадали при стрельбе в Кудрово
Армия
ВС РФ уничтожили станцию Starlink и пункт управления БПЛА на правом берегу Днепра
Мир
ЦПВС зафиксировал пять нарушений воздушного пространства Сирии коалицией США
Интернет и технологии
Tesla сообщила о начале производства пикапа Cybertruck
Армия
Младший сержант Анисимов обезвредил взрывное устройство у детского сада
Происшествия
Мужчина пострадал при обстреле ВСУ Петровского района Донецка
Мир
Экс-советник главы Пентагона рассказал о превосходстве атомного флота РФ
Мир
Премьер-министр Грузии Гарибашвили призвал европарламентариев извиниться
Армия
Рогов сообщил о преобладании польских наемников в рядах ВСУ в Запорожье
Мир
Четыре человека погибли при стрельбе в Джорджии
Мир
Глава минобороны Британии Уоллес подтвердил намерение покинуть свой пост осенью
Мир
FT предсказала новые проблемы для ЕС и НАТО из-за Украины

В Туапсинском районе из зоны подтопления эвакуировали 160 человек

0
Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Из зоны подтопления в Туапсинском районе эвакуированы 160 человек. Об этом в субботу, 15 июля, сообщила пресс-служба министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края.

«Больше всех досталось жителям поселка Новомихайловский. Подтопленными оказались 72 придомовые территории на 10 улицах. Спасатели с подтопленных улиц эвакуировали 160 человек, в том числе 57 детей», — говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.

Отмечается, что на базе школы №35 оборудован пункт временного размещения. В нем находятся 65 человек, в том числе 41 ребенок. Все экстренные и коммунальные службы Новомихайловского работают в усиленном режиме.

К настоящему времени, по сообщению ведомства, с подтопленных территорий сошла вода. Проводится адресная откачка воды из подвальных помещений.

Сошли воды: как Туапсе выживает после ночного потопа
На некоторых территориях объявлен режим ЧС, четыре человека пропали без вести

Ранее 15 июля глава Туапсинского района сообщал о сильном ливне в поселениях Новомихайловское и Джубгское. Позднее в распоряжении «Известий» также появилось видео, как вода затопила улицы сразу нескольких населенных пунктов Туапсинского района. Мощные ливни спровоцировали выход рек из берегов.

Стихийные бедствия начались в Краснодарском крае с 12 июля. Ночью в тот день в Туапсинском районе начался мощный ливень, в результате там подтопило дома. В этот же день в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях Туапсинского района ввели режим ЧС и объявили об эвакуации населения.

Кроме того, 13 июля в Туапсе ввели недельный запрет на купание в море. Это связано с режимом ЧС из-за ливней. Подобное решение принято, чтобы не допустить ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки. Во многих городах черноморского побережья до сих пор также действует штормовое предупреждение.

14 июля спасатели обнаружили тело пропавшего при подтоплениях на Кубани 15-летнего подростка. Так, число погибших в результате подтопления возросло до пяти. В настоящее время продолжаются поиски 23-летней девушки, пропавшей без вести во время разгула стихии.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023