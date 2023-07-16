В Туапсинском районе из зоны подтопления эвакуировали 160 человек

Из зоны подтопления в Туапсинском районе эвакуированы 160 человек. Об этом в субботу, 15 июля, сообщила пресс-служба министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края.

«Больше всех досталось жителям поселка Новомихайловский. Подтопленными оказались 72 придомовые территории на 10 улицах. Спасатели с подтопленных улиц эвакуировали 160 человек, в том числе 57 детей», — говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.

Отмечается, что на базе школы №35 оборудован пункт временного размещения. В нем находятся 65 человек, в том числе 41 ребенок. Все экстренные и коммунальные службы Новомихайловского работают в усиленном режиме.

К настоящему времени, по сообщению ведомства, с подтопленных территорий сошла вода. Проводится адресная откачка воды из подвальных помещений.

Ранее 15 июля глава Туапсинского района сообщал о сильном ливне в поселениях Новомихайловское и Джубгское. Позднее в распоряжении «Известий» также появилось видео, как вода затопила улицы сразу нескольких населенных пунктов Туапсинского района. Мощные ливни спровоцировали выход рек из берегов.

Стихийные бедствия начались в Краснодарском крае с 12 июля. Ночью в тот день в Туапсинском районе начался мощный ливень, в результате там подтопило дома. В этот же день в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях Туапсинского района ввели режим ЧС и объявили об эвакуации населения.

Кроме того, 13 июля в Туапсе ввели недельный запрет на купание в море. Это связано с режимом ЧС из-за ливней. Подобное решение принято, чтобы не допустить ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки. Во многих городах черноморского побережья до сих пор также действует штормовое предупреждение.

14 июля спасатели обнаружили тело пропавшего при подтоплениях на Кубани 15-летнего подростка. Так, число погибших в результате подтопления возросло до пяти. В настоящее время продолжаются поиски 23-летней девушки, пропавшей без вести во время разгула стихии.