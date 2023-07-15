ВС РФ уничтожили станцию Starlink и пункт управления БПЛА на правом берегу Днепра

Вооруженные силы РФ авиаударом уничтожили пункт управления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) и станцию Starlink на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом в субботу, 15 июля, сообщил представитель экстренных служб региона.

«В районе населенного пункта Никольское авиаударом Су-34 по КНП (командно-наблюдательный пункт — Ред.) 222-го отдельного батальона ВСУ были уничтожены пункт управления БПЛА, станция Starlink и 25 военнослужащих ВСУ», — цитирует его TACC.

Новость дополняется.