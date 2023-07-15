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Жители горящей пятиэтажки в Омске рассказали детали произошедшего

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Пожар на крыше жилой пятиэтажки в Омске локализован, люди эвакуированы, о чем сообщил 15 июля начальник главного управления МЧС по региону Владислав Колодинский. «Известия» побывали на месте событий и узнали детали произошедшего от жителей дома.

«Слышу, что кто-то по батарее начал стучать. Когда выглянула в окно и увидела огонь, я подумала, что это на пятом этаже квартира горит. Сразу сказала мужу и дочери собирать вещи и выходить из квартиры», — поделилась жительница горевшего дома Елена.

Она добавила, что, когда с семьей выходила из подъезда, спасатели уже бежали к дому. Елена отметила, что всё было очень оперативно, жителей сразу направили к автобусу, где можно было погреться.

«На тушении были задействованы 70 человек, 15 единиц техники. Люди эвакуированы, развернут пункт временного размещения», — заявил начальник ГУ МЧС по региону Владислав Колодинский.

Открытое горение крыши было ликвидировано в 22:51 (мск). Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в своем Telegram-канале.

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Пожар на бульваре Победы в Омске начался вечером 15 июля: загорелась крыша жилой пятиэтажки. Из дома были эвакуировали 60 человек, еще трое были спасены пожарно-спасательными подразделениями.

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