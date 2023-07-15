Реклама
Прямой эфир
Общество
Эвакуированных из горящего дома омичей временно разместят в гимназии
Мир
Британский маршал назвал мирное соглашение вероятным исходом конфликта на Украине
Спорт
«Зенит» обыграл ЦСКА и стал обладателем Суперкубка России
Мир
ЦПВС зафиксировал пять нарушений воздушного пространства Сирии коалицией США
Интернет и технологии
Tesla сообщила о начале производства пикапа Cybertruck
Культура
Кэмерон опроверг слухи о намерениях снять фильм о затонувшем «Титане»
Мир
Маск назвал лицемерием решение США о поставках кассетных боеприпасов Украине
Спорт
Путин поздравил победителей ралли «Шелковый путь»
Спорт
Футбольный клуб «Интер Майами» объявил о подписании контракта с Месси
Армия
Рогов сообщил о преобладании польских наемников в рядах ВСУ в Запорожье
Спорт
Чешская теннисистка Вондроушова стала победительницей Уимблдона
Мир
Глава минобороны Британии Уоллес подтвердил намерение покинуть свой пост осенью
Мир
NYT сообщила о потере до 20% вооружений ВСУ за две недели наступления

FT предсказала новые проблемы для ЕС и НАТО из-за Украины

FT: ЕС и НАТО столкнутся с проблемами из-за низкой поддержки населением поставок вооружений Киеву
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Alexander Pohl
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Евросоюз и НАТО ожидают новые сложности из-за низкого уровня поддержки населением президента Украины Владимира Зеленского и нежелания оказывать военную помощь Киеву в некоторых странах ЕС, пишет 15 июля Financial Times (FT) в статье с названием «Тучи сгущаются над поддержкой Украины».

Газета указывает, что сигнал о том, что вступление Украины в ЕС будет совсем не простым, уже дан. Ссылаясь на данные европейской социологической службой Eurobarometer и исследовательского центра Pew Research Center в Вашингтоне, автор выводит общие признаки, говорящие о массе «назревающих проблем для НАТО и ЕС, которые пытаются сохранить единство через поддержку Украины».

К примеру, данные Eurobarometer за май-июнь показали, что в Европе не более 28% опрошенных поддерживают закупки военной техники и боеприпасов для Украины. В январе-феврале этот показатель составлял 32%. Совсем не согласны с постановкой вопроса 14% респондентов (против 13% в ходе прошлого опроса), сообщает ТАСС.

Наименьший уровень поддержки Украины был отмечен в Сербии. Там полностью согласны с военными тратами 5% опрошенных, не согласны — 74% респондентов. Такая же ситуация в Северной Македонии (12% и 53% соответственно).

В странах Евросоюза наименьшую лояльность демонстрировали в Словакии (11% и 57%), на Кипре (13% и 58%), в Болгарии (14% и 58%), Венгрии (15% и 54%), Австрии (16% и 56%), Греции (17% и 53%). Высокий уровень поддержки показали в Швеции (72% и 5%), Дании (59% и 8%) и не входящей в ЕС Норвегии (66% и 9%).

При этом оказалось, что 86% опрошенных готовы к тому, чтобы ЕС принимал украинских беженцев, а 64% согласились бы на получение Украиной статуса кандидата в члены ЕС.

По данным опроса Pew Research Center с февраля по май 2023 года, В Венгрии, Греции и Италии наименьший процент людей, считающий международную политику президента Украины Владимира Зеленского правильной, при этом положительно относящихся к России в этих странах — максимальный процент.

По мнению автора статьи, политика в США перед президентскими выборами 2024 года становится одним из источников беспокойства. Однако его провоцирует в том числе меняющиеся политические условия в некоторых странах Центральной и Восточной Европы.

«Стратегия Зеленского всё больше выходит из-под контроля Запада»
Как отреагировали на атаку против Москвы в России и за рубежом

30 мая бывшая помощница президента США Джо Байдена, писатель и публицист Тара Рид рассказала, как надоело американцам слушать про русофобию и войну. По ее словам, опросы показывают, что американцы не поддерживают опосредованную войну с Россией, которую ведут США. В Вашингтоне проводятся антивоенные демонстрации, в которых граждане протестуют против траты средств на оборонный бюджет.

В начале мая украинский генерал-майор Сергей Кривонос рассказал о неуважении к Вооруженным силам Украины (ВСУ) со стороны президента страны Владимира Зеленского и его офиса. Это, отметил он, может спровоцировать антиправительственные протесты.

В апреле The Washington Post писала, что США опасаются разочарования украинцев в руководстве своей страны из-за продолжающегося конфликта.

В январе премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на полях Всемирного экономического форума в Давосе заявил, что среди стран Запада чувствуется усталость от ситуации вокруг Украины.

В декабре 2022 года американист Малек Дудаков в разговоре с «Известиями» указал, что в американском обществе наблюдается усталость от Украины, жители США хотят, чтобы внимание Вашингтона было направлено на решение проблем собственной страны.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023