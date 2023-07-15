Евросоюз и НАТО ожидают новые сложности из-за низкого уровня поддержки населением президента Украины Владимира Зеленского и нежелания оказывать военную помощь Киеву в некоторых странах ЕС, пишет 15 июля Financial Times (FT) в статье с названием «Тучи сгущаются над поддержкой Украины».

Газета указывает, что сигнал о том, что вступление Украины в ЕС будет совсем не простым, уже дан. Ссылаясь на данные европейской социологической службой Eurobarometer и исследовательского центра Pew Research Center в Вашингтоне, автор выводит общие признаки, говорящие о массе «назревающих проблем для НАТО и ЕС, которые пытаются сохранить единство через поддержку Украины».

К примеру, данные Eurobarometer за май-июнь показали, что в Европе не более 28% опрошенных поддерживают закупки военной техники и боеприпасов для Украины. В январе-феврале этот показатель составлял 32%. Совсем не согласны с постановкой вопроса 14% респондентов (против 13% в ходе прошлого опроса), сообщает ТАСС.

Наименьший уровень поддержки Украины был отмечен в Сербии. Там полностью согласны с военными тратами 5% опрошенных, не согласны — 74% респондентов. Такая же ситуация в Северной Македонии (12% и 53% соответственно).

В странах Евросоюза наименьшую лояльность демонстрировали в Словакии (11% и 57%), на Кипре (13% и 58%), в Болгарии (14% и 58%), Венгрии (15% и 54%), Австрии (16% и 56%), Греции (17% и 53%). Высокий уровень поддержки показали в Швеции (72% и 5%), Дании (59% и 8%) и не входящей в ЕС Норвегии (66% и 9%).

При этом оказалось, что 86% опрошенных готовы к тому, чтобы ЕС принимал украинских беженцев, а 64% согласились бы на получение Украиной статуса кандидата в члены ЕС.

По данным опроса Pew Research Center с февраля по май 2023 года, В Венгрии, Греции и Италии наименьший процент людей, считающий международную политику президента Украины Владимира Зеленского правильной, при этом положительно относящихся к России в этих странах — максимальный процент.

По мнению автора статьи, политика в США перед президентскими выборами 2024 года становится одним из источников беспокойства. Однако его провоцирует в том числе меняющиеся политические условия в некоторых странах Центральной и Восточной Европы.

30 мая бывшая помощница президента США Джо Байдена, писатель и публицист Тара Рид рассказала, как надоело американцам слушать про русофобию и войну. По ее словам, опросы показывают, что американцы не поддерживают опосредованную войну с Россией, которую ведут США. В Вашингтоне проводятся антивоенные демонстрации, в которых граждане протестуют против траты средств на оборонный бюджет.

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В декабре 2022 года американист Малек Дудаков в разговоре с «Известиями» указал, что в американском обществе наблюдается усталость от Украины, жители США хотят, чтобы внимание Вашингтона было направлено на решение проблем собственной страны.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.