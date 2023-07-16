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Экс-советник главы Пентагона рассказал о превосходстве атомного флота РФ

Макгрегор: РФ может уничтожить США своим атомным подводным флотом
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Фото: ТАСС/Пресс-служба Свеверного флота РФ
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При возникновении прямого военного столкновения между Соединенными Штатами и Россией Москва может отправить в Атлантический океан атомный подводный флот, который в состоянии уничтожить США. Об этом в субботу, 15 июля, заявил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор на YouТube-канале политического обозревателя Майкла Сэвиджа.

«Если мы начнем войну с Россией… самое глупое, что мы можем сделать — угрожать ей ядерным оружием. Россияне могут заполнить своими субмаринами Атлантику, а также Тихий океан, где их поддержит китайский военно-морской флот», — заявил Макгрегор.

По его словам, США ответить на подобный ход не смогут, так как существенная часть американского атомного подводного флота находится на ремонте.

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12 июля агентство Bloomberg сообщило, что почти 40% военных подводных лодок США выведены из строя и находятся на ремонте. Отмечается, что в ВМС США хотят, чтобы число находящихся на верфях подводных лодок было в два раза ниже. Командование объяснило задержки планированием, доступностью материалов и работой верфи.

10 июля обозреватель Rebeliоn Хуанлу Гонсалес написал, что один российский комплекс ядерного сдерживания нового поколения — морской системы «Посейдон» может уничтожить сразу несколько штатов США. Автор выразил мнение, что ни одна страна не хочет начинать прямой конфликт с Россией, поскольку эта страна обладает огромным и разнообразным ядерным арсеналом.

Ранее, 28 мая, Bloomberg указало на превосходство российских ракет и самолетов над F-16. Американские истребители F-16 не дадут гарантии Украине по установлению превосходства в воздухе, так как эти самолеты будут иметь ракеты меньшей дальности, чем современная российская военная авиация.

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