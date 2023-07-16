Экс-советник главы Пентагона рассказал о превосходстве атомного флота РФ

При возникновении прямого военного столкновения между Соединенными Штатами и Россией Москва может отправить в Атлантический океан атомный подводный флот, который в состоянии уничтожить США. Об этом в субботу, 15 июля, заявил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор на YouТube-канале политического обозревателя Майкла Сэвиджа.

«Если мы начнем войну с Россией… самое глупое, что мы можем сделать — угрожать ей ядерным оружием. Россияне могут заполнить своими субмаринами Атлантику, а также Тихий океан, где их поддержит китайский военно-морской флот», — заявил Макгрегор.

По его словам, США ответить на подобный ход не смогут, так как существенная часть американского атомного подводного флота находится на ремонте.

12 июля агентство Bloomberg сообщило, что почти 40% военных подводных лодок США выведены из строя и находятся на ремонте. Отмечается, что в ВМС США хотят, чтобы число находящихся на верфях подводных лодок было в два раза ниже. Командование объяснило задержки планированием, доступностью материалов и работой верфи.

10 июля обозреватель Rebeliоn Хуанлу Гонсалес написал, что один российский комплекс ядерного сдерживания нового поколения — морской системы «Посейдон» может уничтожить сразу несколько штатов США. Автор выразил мнение, что ни одна страна не хочет начинать прямой конфликт с Россией, поскольку эта страна обладает огромным и разнообразным ядерным арсеналом.

Ранее, 28 мая, Bloomberg указало на превосходство российских ракет и самолетов над F-16. Американские истребители F-16 не дадут гарантии Украине по установлению превосходства в воздухе, так как эти самолеты будут иметь ракеты меньшей дальности, чем современная российская военная авиация.