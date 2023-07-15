Эвакуированных из горящего дома омичей временно разместят в гимназии

Администрация Омска готовит пункт временного размещения для 60 людей, эвакуированных из горящего пятиэтажного дома. Об этом в субботу, 15 июля, сообщила пресс-служба мэрии.

«Департамент общественной безопасности совместно с департаментом образования мэрии готовят развертывание пункта временного размещения в гимназии №115», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что мэр взял на контроль устранение последствий пожара и помощь эвакуированным жителям.

Пожар на бульваре Победы в Омске начался вечером 15 июля: загорелась крыша жилой пятиэтажки. Из дома эвакуировали 60 человек, еще трое были спасены пожарно-спасательными подразделениями. Площадь возгорания достигла 1,125 тыс. кв. м.