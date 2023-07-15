Экономист Беляев посоветовал россиянам хранить сбережения в валюте и золоте

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал, что для хранения сбережений можно выбрать валюту, золото или банк.

По словам специалиста, если в прошлом году были рекомендации, что в валюте деньги лучше не хранить, то в этом году ситуация изменилась коренным образом.

«Сегодня можно дать прогноз на год, по которому соотношение рубля и доллара останется примерно в тех же самых параметрах, что сейчас», — объяснил он в беседе с «Лентой.ру» 15 июля.

Второй вариант — вложения в золото, по его словам, является так называемым обезличенным металлическим счетом. Его можно открыть в банке, сумма вложенных денег пересчитывается в граммы металла. Как уточнил Беляев, от такого рода вложений можно как выиграть, так и проиграть. В долгосрочной перспективе стоимость золота растет, но падение котировок тоже случается, подчеркивает «Газета.Ru».

Экономист также уточнил, что еще одним надежным способом хранения сбережений является вложение в банк, однако доходность от такого способа будет низкой. Больше заработать можно на инвестициях в фондовый рынок, но там присутствует значительно больше рисков, так что это фактически является второй работой, добавил экономист.

Ранее, 11 июля, инвестиционный консультант ВТБ «Мои инвестиции» Никита Мурлейкин рассказал о способах накопления денег. По его словам, можно накопить достаточно серьезную сумму, откладывая по 10 тыс. рублей в месяц. Для этого важно помнить о периодичности, а также пользоваться различными финансовыми инструментами.