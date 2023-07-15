Из пятиэтажки с горящей крышей в Омске эвакуировали 60 человек

Крыша жилой пятиэтажки на бульваре Победы загорелась в Омске вечером 15 июля. Сейчас площадь пожара достигла 1,125 тыс. кв. м. Из дома эвакуировали 60 человек, еще трое спасены пожарно-спасательными подразделениями, сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

«Первые прибывшие пожарно-спасательные подразделения наблюдали открытое горение кровли пятиэтажного многоквартирного дома на площади 800 кв. м. Звеньями газодымозащитной службы проведена эвакуация жителей с верхних этажей. К тушению привлечены 65 человек и 11 единиц техники», — сообщили в ведомстве.

В городской администрации добавили, что мэр Омска Сергей Шелест держит на контроле ситуацию с возгоранием кровли жилого дома.

«На месте работают пожарные расчеты, сотрудники департамента общественной безопасности администрации города. Пострадавших нет, проводится эвакуация людей. Мэр Омска Сергей Шелест взял на контроль устранение последствий пожара и оказание помощи людям», — сообщили в пресс-службе администрации.

27 июня жилой дом загорелся в Омске на площади 1800 кв. м. По прибытии пожарных расчетов наблюдалось открытое горение балкона на пятом этаже.