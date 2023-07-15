Нетаньяху останется в госпитале на ночь под наблюдением специалистов

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху останется на ночь в госпитале под наблюдением кардиологов в медицинском центре Sheba. Как сообщает 15 июля израильская радиостанция Kan, в связи с этим еженедельное заседание кабинета министров переносится с 16 на 17 июля.

Уточняется, что за состоянием политика в ночные часы будут наблюдать врачи госпиталя «Тель-ха-Шомер». Для госпитализации премьер-министра выбрана специальная боковая палата. Это обусловлено «логистическими причинами, связанными с мерами безопасности».

Ранее 15 июля сообщалось, что Нетаньяху прибыл из своего дома в отделение неотложной помощи медицинского центра Sheba из-за плохого самочувствия. Как сообщила его канцелярия газете The Jerusalem Post, премьер потерял сознание у себя дома в Кесарии, в результате чего упал и ударился головой. По прибытии в больницу недалеко от центра Тель-Авива он был уже в сознании.

Позже премьер-министр Израиля записал видеообращение из медицинского центра, в котором поблагодарил медиков за помощь после недомогания и сообщил, что оно было вызвано обезвоживанием. Он пояснил, что провел некоторое время на озере Кинерет на солнце без головного убора и достаточного количества воды.

В октябре 2022 года премьер-министр был также доставлен в отделение неотложной помощи после потери сознания во время молитвы в иерусалимской синагоге. Его выписали после того, как все результаты проведенных им анализов оказались нормальными.