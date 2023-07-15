В рядах украинских войск в Запорожской области больше всего преобладают польские наемники, сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 15 июля.

Также, как отметил Рогов в эфире радиостанции «Комсомольская правда», на данном направлении замечены грузинские наемники, сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Накануне Рогов сообщил о ликвидации группы иностранных наемников в районе села Работино Запорожской области. Наемники были уничтожены при помощи дрона-камикадзе.

При этом ранее, 12 июля, подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки РФ сообщил о прибытии иностранных наемников под Купянск для усиления диверсионных групп ВСУ. Он добавил, что большая часть ранее прибывших на этот участок иностранных наемников составляет инженерно-саперные подразделения.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.