Двое подростков сорвались с высоты на стройке в Новосибирске

Двое подростков, работавшие промышленными альпинистами на стройке многоэтажного здания в Новосибирске на улице Красный проспект, упали с высоты. Как сообщает 15 июля следственное управление Следственного комитета РФ по Новосибирской области, один погиб, второй находится в больнице.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Следствие установило, что промышленный альпинист, с которым был заключен подрядный договор о выполнении услуг при строительстве многоэтажного здания в Заельцовском районе города, привлек к работе двоих своих несовершеннолетних детей.

«В дневное время подростки находились с внешней стороны здания, где выполняли работы по обработке швов. В момент проведения работ по неустановленным причинам несовершеннолетние упали с высоты. 15-летний подросток получил травмы, от которых скончался на месте, а 17-летний потерпевший госпитализирован в больницу с различными травмами», — сообщается на сайте ведомства.

Прокуратура организовала проверку исполнения законодательства об охране труда несовершеннолетних и соблюдения техники безопасности при производстве работ.

Ранее, 5 июня, рабочий погиб в результате электротравмы в в Даниловском районе Москвы. Как сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры, мужчина 1974 года рождения скончался на месте на строительном объекте на улице Автозаводской. Проводится проверка.