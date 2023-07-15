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Над Белгородом сработала система ПВО

Губернатор Гладков: над Белгородом сработала система ПВО, сбиты две воздушные цели
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Фото: РИА Новости
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Над Белгородом в субботу, 15 июля, сработала система ПВО, сбиты две воздушные цели на подлете к городу. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Предварительно, пострадавших нет. Сейчас возможные последствия происшествия устанавливают экстренные службы, уточнил Гладков в своем Telegram-канале.

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В ночь на 9 июля Вооруженные силы Украины обстреляли Шебекино в Белгородской области из реактивной системы залпового огня «Град». Тогда Гладков сообщал, что один из снарядов попал на территорию центрального рынка, после чего загорелись овощная база и автомобиль.

После ночной атаки в городе на два дня приостанавливали восстановительные работы и возвращение жителей из пунктов временного размещения.

Удары по приграничным российским регионам стали реакцией Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса. О ее начале было объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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