Над Белгородом сработала система ПВО

Над Белгородом в субботу, 15 июля, сработала система ПВО, сбиты две воздушные цели на подлете к городу. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Предварительно, пострадавших нет. Сейчас возможные последствия происшествия устанавливают экстренные службы, уточнил Гладков в своем Telegram-канале.

В ночь на 9 июля Вооруженные силы Украины обстреляли Шебекино в Белгородской области из реактивной системы залпового огня «Град». Тогда Гладков сообщал, что один из снарядов попал на территорию центрального рынка, после чего загорелись овощная база и автомобиль.

После ночной атаки в городе на два дня приостанавливали восстановительные работы и возвращение жителей из пунктов временного размещения.

Удары по приграничным российским регионам стали реакцией Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса. О ее начале было объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.