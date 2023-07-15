Конфликт на Украине неизбежно закончится подписанием мирного соглашения. Об этом 15 июля заявил вице-маршал авиации Великобритании Шон Белл.

«Наиболее вероятный исход <конфликта> — сохранение статус-кво. <…> Это неизбежно приведет к подписанию мирного договора и прекращению боевых действий», — цитирует офицера издание Express.

По мнению военного, для того чтобы такое заключение было достигнуто, России потребуются гарантии Запада о том, что Украина никогда не вступит в НАТО.

Белл предупредил, что интеграция страны в Североатлантический альянс может привести только к эскалации конфликта, поэтому участники блока приняли правильное решение, заблокировав такую возможность для Киева на последнем саммите в Вильнюсе.

Ранее, 10 июля, бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что истощение запасов боеприпасов приведет к поражению Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже зимой.

8 июля немецкий бизнесмен Ким Дотком заявил, что отказ президента Украины Владимира Зеленского от мирного соглашения с Россией был глупой ошибкой. Он также заявил, что дни президента Украины сочтены, если тот не сможет втянуть НАТО в конфликт с Россией.

7 июля кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что у Украины нет шансов в противостоянии против России. В европейских странах нет желания посылать людей умирать за Украину, а у самой страны не осталось ресурсов.

Западные государства усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе.