Матыцин указал на международный масштаб ралли «Шелковый путь»

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что ралли «Шелковый путь» является не только спортивным мероприятием, но и огромным международным проектом, демонстрирующим гостеприимство РФ.

Гонка, проходившая по 13 регионам России, стартовала 6 июля в Казани и завершилась 15 июля в Москве. В ралли принимали участие экипажи из 23 стран. Торжественная церемония закрытия состоялась на Красной площади.

«Очень важно, что гонка международная. Например, в классе грузовиков победил «МАЗ» (белорусский экипаж. — Ред.), наши друзья. Я считаю, что это хорошо для развития автоспорта, для конкуренции, для модернизации новой техники и изучения возможностей каждого автомобиля», — подчеркнул Матыцин в разговоре с журналистами.

Министр также отметил, что «Шелковый путь» представляет собой не только спортивное мероприятие, но и большой международный проект, который позволяет демонстрировать, что Россия является огромной страной с безграничными возможностями.

Матыцин вместе с тем назвал водителей и штурманов героями, поскольку гонка была непростой из-за погодных условий — случалось, что температура поднималась выше 40 градусов, также было и холодно.

В зачете грузовиков победу одержал экипаж белорусской команды «МАЗ‑СПОРТавто» Сергей Вязович. Вторым стал Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер»), третьим — Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер»).

По итогам заключительного девятого этапа ралли «Шелковый путь» победителем в общем зачете среди багги стал Сергей Карякин из команды Snag Racing.

Крупнейшая гонка Евразии в этом году проходила по маршруту длиной 5228 км, из которых 2278 — скоростные участки. Марафон объединил 13 регионов России.