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Пять стран ЕС призвали Еврокомиссию продлить запрет на ввоз украинского зерна

Министр Надь: пять стран Евросоюза призвали ЕК продлить запрет на импорт украинского зерна
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Фото: Global Look Press/Pavlo Gonchar
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Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь заявил, что пять стран Евросоюза (ЕС) призывают Европейскую комиссию продлить запрет на импорт украинских сельхозпродуктов в соответствующие государства.

«По ограничению импорта у Венгрии общая позиция с Болгарией, Польшей, Румынией и Словакией о том, что Еврокомиссии нужно продлить запрет на импорт украинского зерна и после 15 сентября», — сказал он в интервью газете Világgazdaság 15 июля.

По его словам, только так можно защитить интересы европейских фермеров.

Надь также отметил, что венгерские производители получили от ЕС в качестве компенсации €15,93 млн, что является «скорее символичной величиной» по сравнению с размерами ущерба.

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Еврокомиссия запретила экспорт украинского зерна в пять стран Восточной Европы (Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию) 2 мая. Принятые ограничительные меры касаются экспорта четырех сельскохозяйственных продуктов — пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника украинского происхождения. В начале июля Евросоюз продлил до 15 сентября ограничения на ввоз данной продукции.

До этого, 15 апреля, Венгрия и Польша запретили импорт зерновых, масличных культур и ряда других киевских сельхозпродуктов на период до 30 июня. Причинами стали затоваривание украинской продукцией собственных рынков этих стран и предпосылки к разорению местных фермеров.

В Киеве вместе с тем выразили обеспокоенность возможными убытками от запрета на экспорт зерна. При этом глава налогкомитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев выразил надежду на то, что благодаря поддержке со стороны ЕС будет достигнут компромисс в вопросе аграрного экспорта.

В прошлом году ЕС разрешил Киеву поставлять продовольствие в страны Евросоюза беспошлинно, однако это ударило по фермерам Польши и некоторых других стран.

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