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Власти Турции приостановили выдачу ВНЖ в Стамбуле для иностранцев

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Власти Турции запретили выдавать иностранцам вид на жительство (ВНЖ) во всех районах Стамбула в связи с растущей миграцией. Об этом 15 июля пишет газета Milliyet, отмечая, что сейчас число приезжих в некоторых населенных пунктах страны составляет уже более 20%.

«Выдача ВНЖ иностранцам в Стамбуле, где проживает более 1 млн 294 тыс. иностранных граждан, приостановлена за исключением случаев необходимости», — указано в публикации.

Местные власти начали постепенно закрывать некоторые районы Стамбула и других популярных среди иностранцев турецких городов для получения первичного ВНЖ с октября 2022 года. Говоря конкретно о Стамбуле, сначала речь шла только о 10 районах города, но затем запрет распространился на все остальные. Исключение сделали для тех граждан других стран, которые приезжают для обучения, лечения или международной торговли.

Согласно неофициальным данным, сейчас в Турции проживает более 7 млн иностранцев.

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Ранее, 25 января, сообщалось, что Анкара приняла решение ужесточить проверку заявок о предоставлении туристического ВНЖ. Отмечалось, что заявки, преследующие другие цели, такие как получение образования, воссоединение с семьей, проведение научных исследований или открытие своего бизнеса, должны быть поданы на соответствующие ВНЖ. То же самое касалось людей, обладающих недвижимостью в стране.

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