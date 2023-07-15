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Система ПВО сбила ракету ВСУ над Токмаком в Запорожской области

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила ракету Украины над Токмаком Запорожской области. Об этом в субботу, 15 июля, заявили в оперативных службах города.

«Боевики террористического киевского режима не прекращают попыток атаковать мирные населенные пункты Запорожской области. Очередная попытка обстрела города Токмак была совершена около 18:00», — рассказали там журналистам.

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Ранее в этот день официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сказал, что на запорожском направлении российские военнослужащие нанесли поражение скоплению живой силы и техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Пятихатки Запорожской области. Помимо этого, в районе населенного пункта Жеребянки была ликвидирована украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ).

14 июля глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о начале перегруппировки войск ВСУ после серии провалов на запорожском направлении. Он дополнил, что атаки украинских боевиков часто заканчиваются для них большими потерями и отступлением к исходным позициям.

Россия продолжает проведение СВО по защите населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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