Подросток на машине врезался в остановку и сбил четырех рабочих в Химках

В городе Химки Московской области в субботу, 15 июля, 16-летний подросток за рулем иномарки своего отца врезался в остановку общественного транспорта. В результате аварии пострадали четверо рабочих. Об этом сообщает Telegram-канал «МВД Медиа».

«В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали четверо рабочих, производящих ремонтные работы. Двое из них госпитализированы. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции», — сказано в сообщении.

Инцидент произошел возле дома №8 по Ивановской улице в микрорайоне Новогорск. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.

19 июня стало известно об аварии с участием подростков в поселке Восточный Свердловской области. 14-летний мальчик ехал за рулем автомобиля и сбил шестилетнего ребенка-велосипедиста. Пострадавшего госпитализировали. В машине в момент аварии находились еще три человека, один из которых 19-летний собственник машины.