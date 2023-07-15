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Подросток на машине врезался в остановку и сбил четырех рабочих в Химках

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Фото: МВД Медиа
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В городе Химки Московской области в субботу, 15 июля, 16-летний подросток за рулем иномарки своего отца врезался в остановку общественного транспорта. В результате аварии пострадали четверо рабочих. Об этом сообщает Telegram-канал «МВД Медиа».

«В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали четверо рабочих, производящих ремонтные работы. Двое из них госпитализированы. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции», — сказано в сообщении.

Инцидент произошел возле дома №8 по Ивановской улице в микрорайоне Новогорск. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.

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19 июня стало известно об аварии с участием подростков в поселке Восточный Свердловской области. 14-летний мальчик ехал за рулем автомобиля и сбил шестилетнего ребенка-велосипедиста. Пострадавшего госпитализировали. В машине в момент аварии находились еще три человека, один из которых 19-летний собственник машины.

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