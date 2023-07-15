Экипаж вертолета Ка-52 уничтожил БМП ВСУ с десантом на южнодонецком направлении
Минобороны России опубликовало 15 июля кадры уничтожения бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении.
На записи экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52 нацеливается на боевую машину пехоты, после чего выпускает ракету. По итогу БМП ВСУ уничтожен с десантом.
Ранее в этот день МО РФ также показало, как была ликвидирована бронетехника ВСУ в зоне спецоперации на южнодонецком направлении. Экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52 обнаружил двигающийся бронеавтомобиль противника и нанес по нему точный удар управляемой ракетой.
Кроме того, военные артиллерийского расчета Центрального военного округа (ЦВО) из 152-миллиметровой буксируемой гаубицы Д-20 уничтожили боевую машину пехоты (БМП) противника на краснолиманском направлении.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путинобъявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.
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