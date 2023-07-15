На Кубани объявили штормовое предупреждение из-за ливней и смерчей

В Краснодарском крае 15 июля объявили штормовое предупреждение из-за сильных ливней и ветра, гроз, а также возможных смерчей над морем. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по региону.

«До конца суток 15 июля 2023 года местами в крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 23 метров в секунду», — передает пресс-служба ведомства.

Отмечается опасность формирования смерчей над морем на участке от Анапы до Магри, а также от Магри до Веселого.

Кроме того, в горах прошел залповый ливень, уровень воды в реках поднимается, предупреждает оперативный штаб по региону в Telegram-канале.

Ранее в этот день глава региона сообщил, что в Туапсинском районе Краснодарского края Сергей Бойко снова начались сильные ливни и возникновение смерчей. Он отметил, что в регионе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Очевидцы начали публиковать в Сети видео, как формируются смерчи над морем и реки выходят из берегов из-за сильного ливня.

В поселке городского типа Новомихайловский в Краснодарском крае из-за сильного ливня упал пешеходный мост через реку Нечепсухо.

Стихия бушует в Краснодарском крае с 12 июля. Ночью в тот день в Туапсинском районе начался мощный ливень, в результате там подтопило дома. В этот же день в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях Туапсинского района ввели режим ЧС и объявили об эвакуации населения.

Кроме того, 13 июля в Туапсе ввели недельный запрет на купание в море. Подобное решение принято, чтобы не допустить ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки.

14 июля спасатели обнаружили тело пропавшего при подтоплениях на Кубани 15-летнего подростка. Так, число погибших в результате подтопления возросло до пяти. В настоящее время продолжаются поиски 23-летней девушки, пропавшей без вести во время разгула стихии.