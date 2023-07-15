ДТП с участием грузовика и около 15 легковушек произошло на Можайском шоссе

На 19-м километре трассы «М-1 Беларусь» в сторону Москвы произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города.

Как рассказал источник «Известий» 15 июля, грузовик наехал на легковые автомобили, в ДТП фигурирует около 15 машин. Сообщается о трех пострадавших, детей среди них нет.

В областном МВД уточнили, что авария на отрезке Можайского шоссе произошла в результате того, что водитель грузовика не справился с управлением.

Другие обстоятельства произошедшего устанавливаются, на месте работают сотрудники ГИБДД. Движение в районе происшествия затруднено. В дептрансе водителям рекомендовали выбирать альтернативные маршруты.

Ранее, 6 июля, массовое ДТП с участием грузовика и семи легковых автомобилей произошло на Сельдинском шоссе Ульяновска. В результате пострадали двое детей.