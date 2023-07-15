Тяжелораненый российский военнослужащий спас трех офицеров в зоне СВО

Военнослужащий из Дагестана Руслан Халидов с позывным Лакец спас трех офицеров Внутренних войск РФ в зоне спецоперации на Украине. Как сообщили в администрации Рутульского района 15 июля, военный при этом сам был тяжело ранен.

«Руслан в состоянии контузии и тяжелораненый довел офицеров до медицинского пункта», — уточняется в сообщении Telegram-канала администрации.

На видео, опубликованном в сообщении, один из раненых офицеров, которому делали перевязку, попросил бойца нагнуться к нему и символично наградил его своим орденом.

Ранее, 10 июля, российский военный рассказал, что спас пленного Вооруженными силами Украины (ВСУ) соотечественника. По его словам, российские силы отбили атаку ВСУ, после этого на них вышел пленный без оружия и обмундирования в гражданской одежде. Военный отметил, что украинские боевики бросили пленных без экипировки и оружия в эпицентр боестолкновений.

В свою очередь, сам спасенный солдат выразил удивление, что ему удалось выжить в украинском плену.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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