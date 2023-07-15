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Тяжелораненый российский военнослужащий спас трех офицеров в зоне СВО

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Фото: скриншот
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Военнослужащий из Дагестана Руслан Халидов с позывным Лакец спас трех офицеров Внутренних войск РФ в зоне спецоперации на Украине. Как сообщили в администрации Рутульского района 15 июля, военный при этом сам был тяжело ранен.

«Руслан в состоянии контузии и тяжелораненый довел офицеров до медицинского пункта», — уточняется в сообщении Telegram-канала администрации.

На видео, опубликованном в сообщении, один из раненых офицеров, которому делали перевязку, попросил бойца нагнуться к нему и символично наградил его своим орденом.

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Ранее, 10 июля, российский военный рассказал, что спас пленного Вооруженными силами Украины (ВСУ) соотечественника. По его словам, российские силы отбили атаку ВСУ, после этого на них вышел пленный без оружия и обмундирования в гражданской одежде. Военный отметил, что украинские боевики бросили пленных без экипировки и оружия в эпицентр боестолкновений.

В свою очередь, сам спасенный солдат выразил удивление, что ему удалось выжить в украинском плену.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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