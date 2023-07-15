Охранник убил посетителя бара в Москве во время конфликта

Охранник бара в Кривоколенном переулке Москвы убил посетителя заведения во время конфликта. Как сообщает 15 июля ИА Регнум, инцидент произошел в ночь на 14 июля.

«Погибшим оказался 34-летний житель Москвы. Тело будет направлено на экспертизу для определения причины смерти», — рассказал источник агентства.

Известно, что между гостем и охранником возникла перепалка. Во время ссоры охранник нанес посетителю один удар левой рукой по голове, после чего тот упал и застыл без сознания.

Увидевший двух мужчин у бара прохожий вызвал полицию. На место прибыли правоохранители и бригада скорой помощи. Медики диагностировали у пострадавшего состояние клинической смерти. Было принято решение срочно доставить пациента в больницу, однако по дороге туда он скончался в машине «скорой».

Охранник в настоящее время задержан. Начата проверка. Установлено, что задержанный владеет смешанными единоборствами.

Ранее, 11 ноября 2022 года, в Санкт-Петербурге полицейские задержали охранника ночного клуба, подозреваемого в избиении посетителя. Правоохранители выяснили, что в ходе конфликта сотрудник клуба ударил потерпевшего по лицу, тот упал и ударился головой об асфальт. 36-летнего мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.