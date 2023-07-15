«Известия» показали кадры последствий атаки беспилотника ВСУ на район Донецка

В Ворошиловском районе Донецка в субботу, 15 июля, упал беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Известия» публикуют кадры с места происшествия.

В результате ЧП повреждены два автомобиля. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают сотрудники МЧС, МВД и Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

По словам местной жительницы Светланы, во время прилета «было громко». «На охране сидел, услышал взрыв и всё. Женщины стали кричать», — сказал житель Донецка Александр.

13 июля в СЦКК сообщили, что ВСУ выпустили по Донецку после полуночи 21 снаряд. Позже под обстрел попал Куйбышевский район Донецка — по нему в 1:05 выпустили шесть аналогичных снарядов. После этого украинские боевики еще дважды обстреляли оба района: в 1:35 и 2:20 было выпущено по пять снарядов натовского калибра 155 мм.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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