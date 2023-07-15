Жительница Магадана рассказала о нападении медведя на ее подругу
Жительница Магадана рассказала следователям, как ей удалось спастись от медведя, растерзавшего ее подругу. Видео опубликовал Следственный комитет (СК) России в своем Telegram-канале 15 июля.
Женщины находились в лесном массиве вблизи Марчеканского шоссе в Магадане, когда погибшая заметила хищника, предупредив об этом подругу.
«Она говорит: «Медведь». Я почему-то не обернулась назад, она спокойно бежала. Я за ней пошла, спрашиваю, где медведь», — вспоминает девушка.
После этого, как отметила женщина, она сама увидела хищника у гаражей, а затем прыгнула в воду. По ее словам, она убежала от животного через лес, а затем обратилась в полицию.
Медведь напал на жительницу Магадана, причинив ей телесные повреждения, не совместимые с жизнью, ранее в этот день.
Сейчас следователями регионального управления СК России проводится проверка. Известно, что сотрудники охотнадзора ликвидировали медведя, после этого сотрудникам следственных органов удалось осуществить осмотр места происшествия.
Между тем 15 июля биолог, научный сотрудник центра спасения медвежат-сирот IFAW на биостанции «Чистый лес» Сергей Пажетнов рассказал «Известиям» о способах избежать встречи с медведем. Эксперт объяснил, что если человек оказался в местах обитания диких животных, в этих случаях необходимо уйти от такого места, а также стоит ограничить себя в шумовых эффектах — голосе и пении.