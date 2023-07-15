Реклама
Прямой эфир
Мир
СМИ указали на изменение риторики Зеленского из-за проблем в контраступлении ВСУ
Мир
СМИ сообщили о разработке Францией и Индией нового мирного плана по Украине
Мир
Экс-посол США при НАТО указал на недопонимание альянсом новых реалий безопасности
Общество
В Туапсинском районе снова начались сильные ливни и появились смерчи
Мир
В МИД призвали срочно подготовить мирный договор между Баку и Ереваном
Политика
Путин поговорил по телефону с президентом ЮАР
Общество
Суд арестовал Полякова по делу о вымогательстве
Мир
Психолог нашла патологию в поведении попытавшегося укусить девочку Байдена
Мир
В ГД сообщили о признании главнокомандующего ВСУ в бессилии по захвату Крыма
Происшествия
В ФСБ сообщили о предотвращении покушений украинских спецслужб на Симоньян и Собчак
Общество
Помощница Краско рассказала о перенесенной им операции по удалению тромба из мозга
Общество
Минздрав РФ предложил отменить приказ о выдаче документа о смене пола
Политика
МИД РФ осудил террористические методы Киева против российских атомных электростанций

Жительница Магадана рассказала о нападении медведя на ее подругу

0
Фото: СК РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жительница Магадана рассказала следователям, как ей удалось спастись от медведя, растерзавшего ее подругу. Видео опубликовал Следственный комитет (СК) России в своем Telegram-канале 15 июля.

Женщины находились в лесном массиве вблизи Марчеканского шоссе в Магадане, когда погибшая заметила хищника, предупредив об этом подругу.

«Она говорит: «Медведь». Я почему-то не обернулась назад, она спокойно бежала. Я за ней пошла, спрашиваю, где медведь», — вспоминает девушка.

После этого, как отметила женщина, она сама увидела хищника у гаражей, а затем прыгнула в воду. По ее словам, она убежала от животного через лес, а затем обратилась в полицию.

Внимание, лось: что делать при встрече с диким животным на дороге
Автомобилистам рекомендуют проявлять осторожность и снижать скорость

Медведь напал на жительницу Магадана, причинив ей телесные повреждения, не совместимые с жизнью, ранее в этот день.

Сейчас следователями регионального управления СК России проводится проверка. Известно, что сотрудники охотнадзора ликвидировали медведя, после этого сотрудникам следственных органов удалось осуществить осмотр места происшествия.

Между тем 15 июля биолог, научный сотрудник центра спасения медвежат-сирот IFAW на биостанции «Чистый лес» Сергей Пажетнов рассказал «Известиям» о способах избежать встречи с медведем. Эксперт объяснил, что если человек оказался в местах обитания диких животных, в этих случаях необходимо уйти от такого места, а также стоит ограничить себя в шумовых эффектах — голосе и пении.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023