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СМИ сообщили о разработке Францией и Индией нового мирного плана по Украине

Le Monde: Франция и Индия готовятся представить совместный мирный план по Украине
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Фото: REUTERS/Stringer
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Франция и Индия намерены подготовить свой собственный проект мирной инициативы по Украине. Об этом 15 июля сообщает французское издание Le Monde.

Как отмечают авторы статьи, предложение Индии и Франции будет иметь отличия от мирных планов, ранее предложенных странами Африки, Китая и Бразилии.

Идея такого плана созрела после окончания визита премьер-министра Индии Нарендры Моди во Францию в 25-ю годовщину установления стратегического партнерства между двумя странами. В ходе него стороны анонсировали соглашение о закупке Нью-Дели у Парижа 26 французских истребителей Rafale Marine и трех подводных лодок класса Scorpene, пишет «Газета.Ru».

Отмечается, что президент Франции Эммануэль Макрон выразил особую заинтересованность в выработке мирного плана совместно с индийским лидером, который будет предусматривать выход из дипломатического тупика на Украине на фоне сложностей с контрнаступлением Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Ранее, 6 июля, французский политик, депутат Европейского парламента Эрве Жювен заявил, что мир на Украине может быть достигнут только на условиях России. Политик выразил убеждение, что такое мирное соглашение предоставит гарантии безопасности как Киеву, так и Москве.

20 июня политолог Юрий Светов заявил «Известиям», что мирные инициативы третьих стран по украинскому конфликту включают в себя гарантии для Киева, но все забывают о гарантиях для Москвы. Он отметил, что скептически относится ко всем мирным инициативам третьих стран, потому что они абстрактные, «они за мир во всем мире и за всё хорошее против плохого».

17 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия высоко ценит попытки других стран внести свою лепту в урегулирование украинского конфликта и готова рассматривать все мирные инициативы.

Россия продолжает проведение спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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