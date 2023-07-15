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В Колумбии четверо детей провели 40 дней в джунглях

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Четверо детей, которые провели 40 дней в джунглях Колумбии, выписаны из больницы. 1 мая самолет Cessna 206 перестал выходить на связь. 15 мая военные нашли воздушное судно в джунглях, передает телеканал «Известия». 9 июня президент Колумбии сообщил об обнаружении детей живыми. Сейчас спасенные находятся в хорошем состоянии, они останутся под наблюдением специалистов.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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