В Колумбии четверо детей провели 40 дней в джунглях

Четверо детей, которые провели 40 дней в джунглях Колумбии, выписаны из больницы. 1 мая самолет Cessna 206 перестал выходить на связь. 15 мая военные нашли воздушное судно в джунглях, передает телеканал «Известия». 9 июня президент Колумбии сообщил об обнаружении детей живыми. Сейчас спасенные находятся в хорошем состоянии, они останутся под наблюдением специалистов.

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