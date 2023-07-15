ФСБ, СК и МВД предотвратили готовящиеся покушения на Маргариту Симоньян и Ксению Собчак

ФСБ, СК и МВД предотвратили покушения на главного редактора RT и агентства «Россия сегодня» Маргариту Симоньян и журналиста Ксению Собчак. Об этом 15 июля сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По их данным, подготовка покушения велась неонацистской украинской группировкой «Параграф-88». В спецслужбе уточнили, что члены группировки проводили разведку около мест работы и проживания журналистов. За убийство одной журналистки по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) предполагалось вознаграждение в размере 1,5 млн рублей.

В ЦОС ФСБ добавили, что злоумышленники были задержаны в Москве и Рязанской области накануне. У них были изъяты автомат Калашникова, ножи, кастеты, резиновые дубинки, шевроны и флаги с нацистской символикой, нацистская литература, а также средства связи и компьютеры с информацией, подтверждающей их преступные намерения.

Следственный комитет планирует возбудить уголовные дела «с экстремистской и террористической окраской», проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Также один из задержанных, Михаил Балашов 2005 года рождения, в ходе допроса признался, что действовал по заданию украинских спецслужб.

Между тем Маргарита Симноьян отреагировала на попытку покушения в своем Telegram-канале.

«ФСБ вместе с МВД и СК задержали группу, которая по заказу Украины готовила мое убийство. Следили за мной, знали все мои адреса. Работаем, братья!», — написала она.

Это уже не первая попытка украинских спецслужб убить известных российских журналистов.

Так, в апреле прошло года, ФСБ пресекла попытку группы неонацистов, готовивших по заказу СБУ убийство российского журналиста Владимира Соловьева. Известно, что задержанные обсуждали возможность убийства не только Соловьева, но и Симоньян, а также журналистов Дмитрия Киселева, Ольги Скабеевой, Евгения Попова и режиссера Тиграна Кеосаяна.

Как отмечал президент России Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры России 25 апреля 2022 года, подготовка убийств российских журналистов — это террор. К нему западные страны решили прибегнуть, по мнению главы государства, после проигрыша в информационной войне.