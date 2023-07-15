Реклама
Прямой эфир
Мир
СМИ указали на изменение риторики Зеленского из-за проблем в контраступлении ВСУ
Мир
СМИ сообщили о разработке Францией и Индией нового мирного плана по Украине
Мир
Экс-посол США при НАТО указал на недопонимание альянсом новых реалий безопасности
Общество
В Туапсинском районе снова начались сильные ливни и появились смерчи
Мир
В МИД призвали срочно подготовить мирный договор между Баку и Ереваном
Политика
Путин поговорил по телефону с президентом ЮАР
Общество
Суд арестовал Полякова по делу о вымогательстве
Мир
Психолог нашла патологию в поведении попытавшегося укусить девочку Байдена
Мир
В ГД сообщили о признании главнокомандующего ВСУ в бессилии по захвату Крыма
Происшествия
В ФСБ сообщили о предотвращении покушений украинских спецслужб на Симоньян и Собчак
Общество
Помощница Краско рассказала о перенесенной им операции по удалению тромба из мозга
Общество
Минздрав РФ предложил отменить приказ о выдаче документа о смене пола
Политика
МИД РФ осудил террористические методы Киева против российских атомных электростанций

ФСБ, СК и МВД предотвратили готовящиеся покушения на Маргариту Симоньян и Ксению Собчак

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

ФСБ, СК и МВД предотвратили покушения на главного редактора RT и агентства «Россия сегодня» Маргариту Симоньян и журналиста Ксению Собчак. Об этом 15 июля сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По их данным, подготовка покушения велась неонацистской украинской группировкой «Параграф-88». В спецслужбе уточнили, что члены группировки проводили разведку около мест работы и проживания журналистов. За убийство одной журналистки по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) предполагалось вознаграждение в размере 1,5 млн рублей.

В ЦОС ФСБ добавили, что злоумышленники были задержаны в Москве и Рязанской области накануне. У них были изъяты автомат Калашникова, ножи, кастеты, резиновые дубинки, шевроны и флаги с нацистской символикой, нацистская литература, а также средства связи и компьютеры с информацией, подтверждающей их преступные намерения.

Следственный комитет планирует возбудить уголовные дела «с экстремистской и террористической окраской», проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Также один из задержанных, Михаил Балашов 2005 года рождения, в ходе допроса признался, что действовал по заданию украинских спецслужб.

Между тем Маргарита Симноьян отреагировала на попытку покушения в своем Telegram-канале.

«ФСБ вместе с МВД и СК задержали группу, которая по заказу Украины готовила мое убийство. Следили за мной, знали все мои адреса. Работаем, братья!», — написала она.

Бойцы без правил: в Мариуполе снайпер ранил корреспондента «Известий»
Украинские боевики целенаправленно открыли огонь по российской съемочной группе

Это уже не первая попытка украинских спецслужб убить известных российских журналистов.

Так, в апреле прошло года, ФСБ пресекла попытку группы неонацистов, готовивших по заказу СБУ убийство российского журналиста Владимира Соловьева. Известно, что задержанные обсуждали возможность убийства не только Соловьева, но и Симоньян, а также журналистов Дмитрия Киселева, Ольги Скабеевой, Евгения Попова и режиссера Тиграна Кеосаяна.

Как отмечал президент России Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры России 25 апреля 2022 года, подготовка убийств российских журналистов — это террор. К нему западные страны решили прибегнуть, по мнению главы государства, после проигрыша в информационной войне.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023