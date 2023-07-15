Карта спецоперации на Украине 15 июля

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 15 июля можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, на донецком направлении отражено 17 атак противника в районах населенных пунктов Северное, Курдюмовка, Новомихайловка, Марьинка, Клещеевка, Малоильиновка (ДНР) и Белогоровка (ЛНР).

В Донецкой Народной Республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

В ходе боевых действий потери противника составили до 315-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубица «Д-30».

На краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике в районах населенных пунктов Терны (ДНР), Невское и Червоная Диброва (ЛНР).

В районах населенных пунктов Торское (ДНР) и Макеевка (ДНР) отражены две атаки противника.

Кроме того, на южнодонецком направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Макаровка и Ровнополь (ДНР). В районе населенного пункта Урожайное (ДНР) отражены две атаки подразделений 37-й бригады морской пехоты ВСУ.

Также в районах населенных пунктов Старомайорское и Ровнополь в ДНР пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

Потери противника на этом и запорожском направлениях составили до 210-ти украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, два автомобиля, две гаубицы «Д-30» и одна «Д-20». Также, в районе населенного пункта Макаровка в ДНР уничтожен склад боеприпасов 129-й бригады территориальной обороны.

Конашенков уточнил, что в районах населенных пунктов Ямполь, Малая Токмачка и Новосоленое поражены склады боеприпасов 33-й механизированной и 44-й артиллерийской бригад ВСУ, а также 5-й бригады нацгвардии Украины.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 455 самолетов, 242 вертолета, 5015 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10711 танков и других боевых бронированных машин, 1138 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5462 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 11678 единиц специальной военной автомобильной техники.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».