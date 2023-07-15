Биолог Пажетнов рассказал о способах избежать встречи с медведем

Биолог, научный сотрудник центра спасения медвежат-сирот IFAW на биостанции «Чистый лес» Сергей Пажетнов в субботу, 15 июля, рассказал «Известиям» о способах избежать встречи с медведем.

Он прокомментировал случай нападения дикого зверя на девушку в Магадане, в результате которого она скончалась. Пажетнов пояснил, что людям нужно быть крайне осторожным в местах обитания диких животных.

«Необходимо уйти от места, где такие животные проживают. Надо ограничить себя в шумовых эффектах — голосе, пении», — сказал биолог.

Он отметил, что в настоящее время медведи всё чаще стали выходить в районы проживания людей даже в центральной части России в поисках пищи.

«Медведи выходят к людям и в Центральной России. Это связано с сокращением мест обитания, с множеством помоек в городах», — сообщил специалист.

По его словам, в местах, где потенциально могут находиться медведи необходимо вести себя как можно тише. Он добавил, что если зверь находится рядом, он, скорее всего, заметит человека, поэтому лучше держаться подальше от мест его обитания.

«Можно себя обезопасить. Как правило, зверь вас заметит, так как медведь обладает хорошим слухом и обонянием. Главное — покинуть место, где животные обитают», — сказал Пажетнов.

О гибели девушки в результате нападения медведя в Магадане сообщалось ранее в этот же день. Нападение животного зафиксировано в областном центре в районе Танкодрома. Прибывшие на место происшествия полицейские, сотрудники региональной Росгвардии и охотоведы обнаружили совершившего нападение бурого медведя и ликвидировали его.

Это не единственный случай нападения медведя на человека за последнее время в Магадане. Так, 19 июня в пресс-службе регионального правительства сообщали об обнаружении трупа мужчины со следами нападения дикого зверя. Еще троих пострадавших от лап хищника госпитализировали.

Вместе с этим глава министерства природы и экологии региона Олег Косолапов отмечал, что по сравнению с прошлым годом количество обращений по поводу выхода медведей к людям сократилось вдвое: с 32 до 16 звонков. По подсчетам охотоведов, в регионе обитает около 16 тыс. медведей.