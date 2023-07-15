Суд арестовал Полякова по делу о вымогательстве

Тверской суд Москвы арестовал Михаила Полякова по делу о вымогательстве. Как сообщают «Известия» 15 июля, на заседании в этот день было удовлетворено ходатайство следствия.

Срок ареста установлен до 13 сентября. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы по п. б ч.3 ст. 163 УК РФ («Вымогательство»).

По некоторым данным, Поляков является администратором Telegram-канала «Кремлевская прачка».

В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об аресте предполагаемого соучастника Полякова Александра Санина.

О задержании Полякова стало известно накануне.

Ранее, 26 июня, Мещанский суд Москвы приговорил бойца ММА Асхаба Магомедова, обвиняемого в вымогательстве денег у подростка, к четырем годам условно, а также штрафу в 300 тыс. рублей.