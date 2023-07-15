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Психолог нашла патологию в поведении попытавшегося укусить девочку Байдена

Психолог Русинова нашла патологию в поведении попытавшегося укусить в Хельсинки девочку Байдена
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Фото: twitter.com
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В поведении президента США Джо Байдена, который перед вылетом из Хельсинки попытался в шутку укусить маленькую девочку, пришедшую вместе с мамой проводить американского лидера, явно прослеживаются патологии. Об этом 15 июня заявила в комментарии «Известиям» психолог Елена Русинова.

Специалист отметила, что поведение самого ребенка для нее не кажется странным — девочка совершенно естественно начала отворачиваться от человека, с которым она никогда не общалась до этого. А вот реакция американского лидера вызвала у нее совсем другую оценку.

«Про Байдена, скорее всего, должны говорить другие специалисты, потому что, естественно, там есть определенные психические нарушения, помимо личностных и моральных», — заявила Русинова.

По ее словам, форма проявления внимание президента США к детям — довольно странная и неоднозначная.

«Это не совсем тот контекст, который должен был бы проявлять взрослый человек, по отношению к ребенку. Здесь, скорее всего, присутствует какой-то сексуальный подтекст. Это уже патологическая сторона вопроса. Я думаю, что это даже очевидно», — отметила она.

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Ранее, 13 июля, сообщалось, что с американским президентом произошел новый неоднозначный инцидент, когда он приветствовал сотрудников посольства США и их семьи перед посадкой в самолет в аэропорту Хельсинки Вантаа. Среди пришедших оказалась женщина с ребенком на руках. Попытавшись пообщаться с маленькой девочкой, Байден попытался слегка укусить ее за плечо. Ребенок в недоумении и испуге посмотрел на Байдена и на мать, после чего отвернулся, пытаясь отстраниться от странного для нее контакта.

Поведение президента США у многих вызвало недоумение после пятидневной поездки в Европу, где он принял участие в саммите НАТО и побывал в Финляндии. Во время поездки Байден допустил множество оговорок. А поднимаясь на трап самолета в Финляндии, привычно споткнулся, но удержался от падения, писал New York Post.

До этого, 27 апреля, Байден встретился с детьми сотрудников Белого дома в рамках мероприятия «приведи ребенка на работу». Общаясь с юными гостями резиденции, он не сразу смог ответить на вопрос о том, какую страну посещал последней. Дети помогли политику сориентироваться и напомнили о том, что две недели назад он был в Ирландии

80-летний Джо Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье. Политик неоднократно путал названия стран и оступался при посадке в самолет.

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