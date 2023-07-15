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Военные РФ поразили живую силу ВСУ в районе Пятихаток Запорожской области

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Фото: РИА Новости
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На запорожском направлении российские военные нанесли поражение скоплению живой силы и техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Пятихатки Запорожской области. Об этом 15 июля заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также районе населенного пункта Жеребянки ликвидирована украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ).

«Потери противника на данных направлениях составили до 210 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, два автомобиля, две гаубицы «Д-30» и одна «Д-20», — сказал Конашенков.

Помимо этого, в районе Макаровки Донецкой Народной Республики (ДНР) российская сторона уничтожила склад боеприпасов 129-й бригады территориальной обороны. По данным представителя МО, на купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией «Западной» группировки войск поражена живая сила и техника Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Красное Первое, Новомлынск и Молчаново Харьковской области.

«Потери противника составили до 20 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица «Д-20», а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», — подчеркнул он.

В общей сложности с начала проведения специальной военной операции (СВО) ликвидировано 455 самолетов, 242 вертолета, свыше 5 тыс. БПЛА, 426 зенитных ракетных комплексов, более 10 тыс. танков и других боевых бронированных машин, 1138 боевых машин реактивных систем залпового огня, почти 5,5 тыс. орудия полевой артиллерии и минометов, а также 11,678 единиц специальной военной автомобильной техники.

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Ранее в этот день Минобороны России сообщило о том, что штурмовая группа Западного военного округа (ЗВО) уничтожила огневые позиции и захватила в плен восемь военнослужащих ВСУ на купянском направлении. Как отмечено, российские военные в составе боевых пар ранним утром незаметно выдвинулись к развалинам промышленной зоны, где укрывались украинские боевики.

Тем временем сообщалось, что российский пехотинец с позывным Тапок взял в плен трех военных ВСУ в ходе штурма опорного пункта под Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР). Он выдал себя за их сослуживца и общался с ними на украинском языке. Российский военный был награжден орденом Мужества.

Россия продолжает проведение СВО по защите населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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