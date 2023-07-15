Реклама
Прямой эфир
Общество
Суд арестовал Полякова по делу о вымогательстве
Мир
Психолог нашла патологию в поведении попытавшегося укусить девочку Байдена
Мир
В ГД сообщили о признании главнокомандующего ВСУ в бессилии по захвату Крыма
Происшествия
В ФСБ сообщили о предотвращении покушений украинских спецслужб на Симоньян и Собчак
Общество
Помощница Краско рассказала о перенесенной им операции по удалению тромба из мозга
Общество
Минздрав РФ предложил отменить приказ о выдаче документа о смене пола
Политика
МИД РФ осудил террористические методы Киева против российских атомных электростанций
Мир
Лавров открыл генконсульство России на Пхукете
Общество
Композитор Дунаев сообщил о нахождении Дроздова в больнице еще несколько дней
Мир
Полковник ВС США Макгрегор указал на сокрытие Зеленским правды о потерях ВСУ
Армия
В России завершился весенний призыв
Мир
В МИД России заявили о выяснении точного места падения ракеты КНДР
Мир
Медведев призвал отправить Джонсона в психлечебницу после его слов об Украине и НАТО
Сюжет:

Российские силы отразили 17 атак ВСУ на донецком направлении

Минобороны: ВС России отразили 17 атак ВСУ на на донецком направлении
0
Фото: РИА Новости
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На донецком направлении подразделениями «Южной» группировки войск успешно отражены 17 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 15 июля сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что боестолкновения велись в районах населенных пунктов Северное, Курдюмовка, Новомихайловка, Марьинка, Клещеевка, Малоильиновка в Донецкой Народной Республике (ДНР) и в Белогоровке Луганской Народной Республики (ЛНР).

Две атаки противника были отражены в районах населенных пунктов Торское ДНР и Макеевка ЛНР.

«На запорожском направлении в результате грамотных действий российских войск нанесено поражение скоплению живой силы и техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Пятихатки Запорожской области», — добавил Конашенков.

Помимо этого, в районе населенного пункта Макаровка ДНР российскими силами был уничтожен склад боеприпасов 129-й бригады территориальной обороны.

Кроме того, в районе населенного пункта Курдюмовка ДНР пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). В ходе боевых действий потери противника составили до 315-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубица «Д-30», добавили в Минобороны.

Взрывов техника: как ВС РФ подрывают наступательный потенциал ВФУ
Только за сутки уничтожено пять складов боеприпасов и один командный пункт противника

Ранее в этот день начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что на сватовском и краснолиманском направлениях российские военные отразили девять атак со стороны ВСУ. Уточняется, что врагу было нанесено огневое поражение.

Также 15 июля Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения российскими военными бронетехники ВСУ на южнодонецком направлении. На кадрах видно, как экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52, обнаруживший двигающийся бронеавтомобиль противника, уничтожил его ударом управляемой ракеты.

Россия продолжает проведение спецоперации по защите населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023