Российские силы отразили 17 атак ВСУ на донецком направлении

На донецком направлении подразделениями «Южной» группировки войск успешно отражены 17 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 15 июля сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что боестолкновения велись в районах населенных пунктов Северное, Курдюмовка, Новомихайловка, Марьинка, Клещеевка, Малоильиновка в Донецкой Народной Республике (ДНР) и в Белогоровке Луганской Народной Республики (ЛНР).

Две атаки противника были отражены в районах населенных пунктов Торское ДНР и Макеевка ЛНР.

«На запорожском направлении в результате грамотных действий российских войск нанесено поражение скоплению живой силы и техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Пятихатки Запорожской области», — добавил Конашенков.

Помимо этого, в районе населенного пункта Макаровка ДНР российскими силами был уничтожен склад боеприпасов 129-й бригады территориальной обороны.

Кроме того, в районе населенного пункта Курдюмовка ДНР пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). В ходе боевых действий потери противника составили до 315-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубица «Д-30», добавили в Минобороны.

Ранее в этот день начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что на сватовском и краснолиманском направлениях российские военные отразили девять атак со стороны ВСУ. Уточняется, что врагу было нанесено огневое поражение.

Также 15 июля Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения российскими военными бронетехники ВСУ на южнодонецком направлении. На кадрах видно, как экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52, обнаруживший двигающийся бронеавтомобиль противника, уничтожил его ударом управляемой ракеты.

Россия продолжает проведение спецоперации по защите населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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