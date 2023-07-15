Штурмовая группа ЗВО уничтожила огневые позиции и захватила в плен националистов на Купянском направлении

Штурмовая группа ЗВО уничтожила огневые позиции и захватила в плен националистов на Купянском направлении

2023-07-15 13:47:05

2023-07-15 13:47:05

2023-07-15 13:47:05

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