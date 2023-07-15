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В ГД сообщили о признании главнокомандующего ВСУ в бессилии по захвату Крыма

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный фактически признал бессилие в вопросе захвата Крыма. Об этом в субботу, 15 июля, заявил депутат Государственной думы от Севастополя Дмитрий Белик.

По его словам, Залужный фактически «забил гвоздь» в обещания украинского президента Владимира Зеленского вернуть полуостров, признавшись, что у главкома ВСУ нет ни сил, ни средств для наступления на Крым.

Белик назвал слова Залужного «пощечиной Зеленскому и его горе-стратегам». Депутат ГД в беседе с «РИА Новости» подчеркнул, что сейчас на Украине, с одной стороны, вещает команда президента, которая подает местным жителям ложные надежды на скорое взятие новых российских регионов и Крыма, с другой — Залужный, который открыто сообщает, что не способен даже подойти ближе в полуострову.

«Залужный оказался честнее и действует в пику Зеленскому, срывая повязку лжи украинской пропаганды с глаз украинского народа», — заключил Белик.

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Днем ранее Залужный дал американскому изданию Washington Post интервью, в котором рассказал о планах пойти на захват республики сразу после того, как у него появятся средства. Собеседник издания заявил, что никто его не сможет остановить. WP добавила, что украинец «не стесняется своих намерений вернуть Крым», хотя ряд западных чиновников боятся реакции РФ в случае попыток Украины осуществить что-либо против полуострова.

8 июля председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов указал на отсутствие у Киева реальных планов по возвращению полуострова. Он сказал, что соответствующие заявления Украины можно расценивать как метод ведения идеологической борьбы.

Киевские власти не раз заявляли о намерениях вернуть Крым в состав Украины. В мае Зеленский выступил с предложением создать совет по вопросам деоккупации и реинтеграции региона. По словам украинского лидера, возвращение Крыма является безальтернативным вариантом как для Украины, так и для всего мира.

Однако, как заявил 18 апреля российский министр иностранных дел Сергей Лавров, заявления киевского режима о возвращении Крымского полуострова демагогичны. Дипломат напомнил об обещаниях украинских властей уничтожить русский язык и русскую культуру в случае захвата российского региона.

Республика Крым присоединилась к России в 2014 году после референдума, на котором большая часть жителей полуострова проголосовала за воссоединение с Российской Федерацией. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией.

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