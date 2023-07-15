SpaceX запустит новую партию спутников

SpaceX предпримет вторую попытку запуска новой партии спутников Starlink. В субботу Falcon 9 стартует на орбиту для расширения покрытия интернет-сети компании Илона Маска, передает телеканал «Известия». Предыдущий запуск был отменен за 40 секунд до старта по неизвестной причине. Всего SpaceX вывела на орбиту более 4,7 тыс. спутников.

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