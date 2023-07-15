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SpaceX запустит новую партию спутников

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SpaceX предпримет вторую попытку запуска новой партии спутников Starlink. В субботу Falcon 9 стартует на орбиту для расширения покрытия интернет-сети компании Илона Маска, передает телеканал «Известия». Предыдущий запуск был отменен за 40 секунд до старта по неизвестной причине. Всего SpaceX вывела на орбиту более 4,7 тыс. спутников.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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