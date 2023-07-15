В России свыше 100 компаний подключились к развитию высокотехнологичных отраслей

Свыше 100 компаний в РФ подключились к развитию высокотехнологичных отраслей. По каждому соглашению разработаны дорожные карты, сформированы мероприятия, сообщает телеканал «Известия». Предприятия создадут конкретные продукты и образцы, готовые к запуску в производство. Соглашения касаются программного обеспечения, современных сетей связи, энергетики, космических систем и сервисов.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.