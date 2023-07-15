Два вертолета санавиации направлены к пострадавшим в ДТП с автобусом на Кубани

Два вертолета санитарной авиации и бригада врачей направлены в Брюховецкий район Краснодарского края к пострадавшим в ДТП с участием рейсового автобуса и зерновоза. Об этом 15 июля сообщили в краевом оперативном штабе.

«Бригада врачей — шесть специалистов Первой краевой клинической больницы — на двух вертолетах санавиации отравилась в Брюховецкий район», — говорится в Telegram-канале ведомства.

В оперштабе отметили, что на месте аварии работают восемь бригад скорой медицинской помощи из Краснодара. Один пострадавший госпитализирован в Первую краевую клиническую больницу, двоих готовят к транспортировке вертолетами.

По последним данным, было госпитализировано девять человек, пишет МЧС России в Telegram-канале.

ДТП произошло утром на 91-м км автодороги Краснодар – Ейск. Предварительно, водитель грузового автомобиля MAN выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом, который направлялся из Тулы в Анапу. В салоне автобуса находился 41 пассажир, включая девять детей. За рулем грузовика находился 54-летний водитель. При столкновении двух автомобилей металлические элементы тента вошли в салон.

В результате аварии число пострадавших выросло до 17. Они находятся в пунктах временного размещения. Есть ли среди пострадавших несовершеннолетние — не уточняется.

Кроме того, количество погибших достигло трех. В настоящее время на месте работают 72 спасателя, задействованы 25 единиц техники.